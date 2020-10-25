На Киевщине на кандидата в депутаты напали на участке. Видео

В Ирпене во время местных выборов 25 октября напали на кандидата в депутаты Киевского областного совета от партии "Слуга народа", экс-журналиста Игоря Колтунова.

Инцидент произошел на участке №321298. Об этом в своем Telegram сообщил журналист Евгений Куксин (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, представитель партии "Новые Лица" Владимир Березовец не впускал людей на участок под предлогом дезинфекции помещения, а Колтунов указал, что это нарушение.

Экс-журналист снимал действия оппонента на камеру телефона, а тот со словами "Иди отсюда" начал толкать его.

В результате Колтунов оказался на полу. Тогда как Березовца очевидцы вывели с участка.

"Нападавший скрылся. Далее нашли. Опознали. Оформили в полицию", – добавил Куксин.

Отметим, что до баллотирования в депутаты Киевского облсовета Игорь Колтунов был корреспондентом программы "Деньги" на канале "1+1".

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Украины, экс-журналист "1+1" Александр Дубинский возглавил избирательный список кандидатов в депутаты Киевского областного совета от партии "Слуга народа". Кроме него, среди кандидатов есть и другие сотрудники медиа.

Напомним, что наблюдатели уже сообщили о первых нарушениях на участках во время местных выборов 2020 в Украине. Также украинцам напомнили два способа о том, как можно сообщить об этом правоохранителям.