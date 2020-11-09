На Киевщине на беременную напал мужчина с ножом

В Переяслав-Хмельницком Киевской области 8 ноября 27-летний мужчина напал на беременную женщину.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киевской области, злоумышленник находился в состоянии наркотического опьянения.

"Мужчину оперативно задержали сотрудники сектора реагирования патрульной полиции. Во время поверхностной проверки у нарушителя обнаружили сверток с веществом растительного происхождения, похожее на каннабис. Его задержали в порядке статьи 208 УПК Украины", – рассказали в пресс-службе.

Источник OBOZREVATEL в правоохранительных органах уточнил, что женщина находится на 7-м месяце беременности, ее жизни ничего не угрожает.

По данному факту открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Яготине Киевской области 3 октября четверо подростков избили мужчину, а потом забрали сумку с деньгами и документами.