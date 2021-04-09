На Киевщине мужчина застрелил собаку, которая пробегала возле его дома

В Бучанском районе Киевской области мужчина возле своего дома застрелил бездомную собаку.

Как сообщили в пресс-службе МВС Украины, животное пытались спасти, доставив к ветеринарам (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы. 18+).

Несмотря на усилия медиков, она скончалась. Было установлено, что к преступлению может быть причастен 45-летний местный житель. Во время обыска у него дома правоохранители нашли и изъяли зарегистрированное оружие.

По факту жестокого обращения с животным открыто уголовное производство. Мужчине сообщили о подозрении, ему грозит ограничение свободы до 3-х лет.

Отметим, в Киеве 20 марта возле железнодорожного вокзала живодер жестоко избил кошку. Свидетельницей инцидента стала женщина, которая вызвала на место происшествия полицию. Избитое животное отвезли в ближайшую ветеринарную клинику.

Злоумышленника удалось найти и задержать. Сообщалось, что живодером оказался работник местного пункта приема металлолома.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожской области вынесли приговор живодерам, снимавшим порно с котами и собаками. Обоих задержали в августе 2020 года в одном из сел Вольнянского района.