На Киевщине задушили одесситку ради денег, а тело бросили в лесу

В Сквирском районе Киевской области обнаружили полуобнаженное тело 36-летней одесситки со следами насильственной смерти.

Как рассказали в пресс-службе полиции Киевской области, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшей наступила в результате удушения около двух недель назад.

"Женщина в наследство получила квартиру в Одессе. Знакомый уговорил ее продать. А потом он назначил женщине встречу в столице, чтобы забрать у нее вырученные от продажи квартиры деньги. В Киев он приехал на автомобиле и в компании общих друзей. Они вместе приехали в Сквирский район, где мужчина напал на женщину и задушил. Затем бездыханное тело спрятал в лесу. У погибшей остались сиротами двое малолетних детей", – отметили в пресс-службе.

Как уточнил OBOZREVATEL информированный источник, после продажи жилья погибшая вместе с подозреваемым вдвоем поехали в машине.

"Якобы по этой причине друзья мужчины сначала не знали о преступлении. На данный момент их пока не задерживали, но проверяют на возможную причастность к совершению убийства", – добавил источник.

Злоумышленника полиция задержала в порядке статьи 208 КПК Украины, открыто уголовное производство по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей

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