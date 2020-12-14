На Киевщине мужчина с ножом ограбил три магазина

В Белой Церкви Киевской области 13 декабря ранее судимый 22-летний мужчина, угрожая ножом, за 2 часа ограбил три магазина.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, злоумышленника задержали в течение часа после последнего разбойного нападения.

"Вечером мужчина зашел в магазин и угрожая ножом забрал около тысячи гривен. После этого он направился в другое торговое заведение, где, действуя тем же методом, забрал около 14 тысяч гривен. Потом пошел в третий магазин – там нанесенные им убытки устанавливаются", – рассказал наш собеседник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 9 декабря у сотрудника Соломенского районного управления полиции в автобусе №55 украли служебное удостоверение и личный жетон. Также у правоохранителя пропали деньги и банковские карты.