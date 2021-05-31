На Киевщине мужчина ударил ножом сожительницу, а затем приказал ее сыну вызвать скорую

В селе Побережка в Белоцерковском районе Киевской области мужчина ударил свою сожительницу ножом. Женщина получила проникающее ранение поясничной области и резаную рану головы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Там отметили, что о преступлении сообщил сын матери, который обнаружил ее окровавленной на полу кухни.

Правоохранители установили, что накануне ночью потерпевшая вместе со своим 33-летним сожителем на кухне употребляли алкоголь. Сын услышал какой-то грохот со стороны кухни, после чего в комнату забежал мужчина и приказал вызвать скорую.

"Мужчина рассказал, что у них с потерпевшей возник конфликт, после чего он схватил ее за горло и толкнул. Что было дальше он не сообщил. Впоследствии в его крови обнаружили 1.85 промилле алкоголя. Полицейские изъяли ряд вещественных доказательств, в частности чем и вещи участников, и направили для проведения экспертиз", – рассказали в пресс-службе.

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Злоумышленника задержали, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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