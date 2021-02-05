На Киевщине мужчина убил и расчленил мать четырех детей

В Белоцерковском районе во время ссоры 48-летний мужчина убил свою сожительницу, расчленил и пытался сжечь части тела.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, у 35-летней женщины сиротами осталось 4 детей.

"По словам злоумышленника, женщина якобы упала и ударилась головой. Когда он позже подошел, то увидел, что она мертва. С начала он отрезал ей голову, вывез в поле и пытался сжечь, но у него это не получилось. В последствии он ее (голову. – Ред.) вместе с конечностями спалил в печи. Тело умершей он утопил в ближайшем пруду", – рассказал наш собеседник.

Он добавил, что спасатели пока не нашли тело погибшей. Злоумышленник задержан.

Предварительно, мужчина убил свою сожительницу из-за того, что она постоянно требовала у него деньги.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Одессе полиция задержала мужчину, который вышел из подъезда с отрубленной человеческой головой.