На Киевщине мужчина предлагал взятку за закрытие уголовного производства. Фото

В Бучанском районе Киевщины мужчина предлагал взятку одному из начальников отделения полиции за закрытие уголовного производства.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киевской области, злоумышленник ранее похитил товар в одном из магазинов села Софиевская Борщаговка (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Мужчина предложил полицейскому 1000 долларов США двумя частями, за не привлечение его к ответственности и прекращении производства. Преступника задержали после передачи первой части оговоренной суммы в 700 долларов.

По факту предложения взятки открыто уголовное производство, злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Отметим, ранее В Киевской области правоохранители задержали главу Барышевской территориальной общины и его заместителя во время получения взятки около 1,5 миллиона гривен. Чиновники требовали деньги с предпринимателей, которые хотели победить на аукционе по продаже права аренды земельных участков.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что СБУ поймала на взятке заместителя директора одного из институтов Национальной академии наук. Доктор технических наук требовал деньги от частного предпринимателя.