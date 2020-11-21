На Киевщине мужчина из ревности чуть не убил женщину канцелярским ножом

В субботу, 21 ноября, в селе Крюковщина Киевской области мужчина канцелярским ножом нанес женщине множественные удары в лицо, шею и руки.

Как сообщает пресс-служба НПУ, прибывшие на месте происшествия полицейские обнаружили женщину с многочисленными телесными повреждениями и вызвали для нее скорую медицинскую помощь. Пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.

В полиции выяснили, что между мужчиной и женщиной конфликт возник на почве ревности. Из-за чего мужчина схватил канцелярский нож и изрезал свою сожительницу.

Правоохранители отметили, что ранее в отдел полиции не поступало заявлений и сообщений о домашнем насилии в этой семье.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15 (Покушение на уголовное преступление), ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УКУ. Суд изберет злоумышленнику меру пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, мужчина жестоко убил хозяйку частного дома, которая попросила его покинуть жилье.