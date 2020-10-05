45-летний киевлянин Алексей Волков годами издевался над женщинами, с которыми заводил отношения.

Как говорится в программе "Полицейская волна", садиста удалось задержать в сентябре после жестокого избиения им очередной жертвы в доме под Киевом (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Женщину по имени Ольга Волков побил битой 22 сентября после того, как она заявила о своем намерении расстаться.

"Голова зашита, брови и губа зашиты, челюсть и нос сломаны, глаз поврежден, потерян слух", – рассказала пострадавшая о последствиях избиения.

Как сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов, житель столицы приехал в дачный дом в селе Нижняя Дубечня вместе с молодой женщиной. Там у них произошла ссора, во время которой злоумышленник сильно избил знакомую. Затем он завез ее в больницу и сбежал.

Медики диагностировали у потерпевшей многочисленные переломы костей черепа, челюсти, трех ребер и руки, синяки и ушибы всего тела. За жизнь 32-летней переселенки из Донецкой области несколько дней боролись врачи.

По данным полиции, жертвами издевательств со стороны мужчины являются как минимум три женщины. Волков одновременно встречался с несколькими женщинами, которые по разным причинам находились в уязвимом состоянии из-за социально-бытовых проблем или по состоянию здоровья.

Он требовал у них надуманный долг, бил, угрожал физической расправой женщинам и их родственникам, угрожал уничтожить их имущество. В правоохранительные органы в свое время они не обращались, так как боялись за себя, за здоровье своих близких.

Кроме того, еще две его сожительницы покончили с собой, выпрыгнув из окна в 2012 и 2016 годах. Полицейские проводят дополнительные следственные действия, чтобы выяснить причастность задержанного к этим трагическим событиям.

Также полиция просит женщин, которые узнали злоумышленника и стали его жертвой, страдали от его побоев и издевательств, обращаться по спецлинии 102, даже на условиях анонимности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии украинка задушила сожителя, который над ней издевался.