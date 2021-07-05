На Киевщине мошенники пытались "приватизировать" 50 га элитной земли на 100 млн грн. Фото и видео

В Киевской области мошенники пытались незаконно приватизировать 50 гектаров леса, расположенного на элитных землях Вышгородского района. Ориентировочная стоимость участка – около 100 миллионов гривен.

Как сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины, организаторы "схемы" привлекли к ней чиновников сразу трех государственных учреждений (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Госслужащие Главного управления Госгеокадастра Киевщины, Вышгородской РГА и Выщедубечанского лесхоза действовали за денежное вознаграждение.

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Во время обысков были изъяты документы, которые подтверждают противоправную деятельность злоумышленников.

Как сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, по данным фактам мошенничества в особо крупных размерах, совершенное организованной группой и злоупотреблением властью открыты уголовные производства.

Санкции статей предусматривают лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Бучанском районе Киевщины мужчина предлагал взятку в 1000 долларов США одному из начальников отделения полиции за закрытие уголовного производства.