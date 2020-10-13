На Киевщине Mazda врезалась в авто полиции, оформлявшая смертельное ДТП

В Васильковском районе Киевской области в ночь на 14 октября внедорожник Mazda СХ5 врезался в машину патрульной полиции, которая приехала на оформление смертельной аварии.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, в результате ДТП пострадали три человека, в том числе два правоохранителя.

"Вечером 13 октября неподалеку от села Гребинки Ford Focus сбил 62-летнего мужчину, который, по предварительным данным, переходил дорогу в неположенном месте. Экипаж патрульной полиции, который прибыл по вызову, оградил место ДТП специальными конусами и ожидал приезда следственно-оперативной группы. После полуночи в машину патрульных врезалась Mazda СХ5, после этого ударила еще Volkswagen Crafter", – отметил он.

Наш собеседник уточнил, что у водителя внедорожника, 36-летней киевлянки, имелись явные признаки алкогольного опьянения.

"В результате ДТП, кроме двух патрульных, травмы также получил пассажир Volkswagen", - резюмировал источник.

По фактам ДТП открыты уголовные производства по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины, детали происшествий устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на Киевщине в ДТП попала мать с близнецами. Женщина погибла на месте, детей госпитализировали.