На Киевщине кандидата в депутаты ударили ножом: первые детали

В ночь на вторник, 20 октября, в Обухове Киевской области произошло нападение с ножом на кандидата от ВО "Батьківщина" в депутаты Обуховского городского и районного советов Дмитрия Зрайченко.

Как сообщил OBOZREVATEL источник в правоохранительных органах, нападение произошло около часу ночи (чтобы посмотреть видео, доскрролльте до конца новости).

Пострадавший рассказал, что на улице неизвестный мужчина нанес ему ножевые ранения и скрылся. Зрайченко на месте была оказана медицинская помощь без госпитализации.

Добавим, что партия "Сила и Честь" в Facebook сообщили, что нападение было совершено у дома в котором проживает Зрайченко.

"Зрайченко Дмитрий получил ножевое ранение, многочисленные ушибы спины, ребер и головы. Сейчас его жизни ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

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Отметим, что ранее Зрайченко в Facebook сообщил, что у него угнали автомобиль. Украли машину в ночь на 19 октября в Обухове.

У политика украли авто Facebook/Дмитрий Зрайченко

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Кроме того, прошлой ночью в Киевской области сожгли автомобиль кандидата в депутаты Обуховский горсовет от "Батьківщини" Валеха Магсудова, передает пресс-служба партии.

Сожженный автомобиль ВО "Батьківщина"

Как сообщал, на Львовщине напали на кандидата в депутаты и избили его отца.