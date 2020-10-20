На Киевщине кандидата в депутаты ударили ножом: первые детали

В ночь на вторник, 20 октября, в Обухове Киевской области произошло нападение с ножом на кандидата в депутаты Обуховского городского и районного советов Дмитрия Зрайченко.

Как сообщил OBOZREVATEL источник в правоохранительных органах, нападение произошло около часу ночи.

Пострадавший рассказал, что на улице неизвестный мужчина нанес ему ножевые ранения и скрылся. Зрайченко на месте была оказана медицинская помощь без госпитализации.

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