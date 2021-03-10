На Киевщине ищут мужчину, возможно причастного к изнасилованию. Фото

Правоохранители Киевской области разыскивают мужчину, который может быть причастен к изнасилованию 19-летней жительницы столицы

Как сообщили в пресс-службе полиции Киевщины, злоумышленника зовут Ильгар (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Второму подозреваемому уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, в селе Белогородка Киевской области двое мужчин изнасиловали 19-летнюю жительницу столицы. По словам пострадавшей, она вызвала такси, но перепутала машины и села в авто, где находились незнакомые ей мужчины.

Они привезли киевлянку к себе домой, после чего воспользовались беспомощным состоянием девушки и изнасиловали ее.

"Полицейские быстро установили личность одного из злоумышленников. Им оказался 42-летний гражданин Азербайджана. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – рассказали в полиции.

По факту изнасилования, совершенного группой лиц, открыто уголовное производство.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что заместителю директора школы, пытавшемуся изнасиловать 10-летнюю девочку в Киеве, избрали меру пресечения.