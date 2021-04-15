На Киевщине исчез двухлетний ребенок: полиция попросила помочь с поисками. Фото

В Вышгороде Киевской области в среду, 14 апреля, пропал Богдан Униченко. Мальчику всего 2,5 года.

Ребенок исчез из двора дома, сообщается на странице ГУНП Киевщины (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что мать заметила отсутствие мальчика около 16:00. До 21:00 она пыталась найти его своими силами, но сделать это женщине не удалось. После этого она обратилась к правоохранителям.

На месте организованы поисковые мероприятия, в которых задействованы личный состав Вышгородского райуправления полиции, все службы ГУНП в Киевской области, бойцы батальона полиции особого назначения "Миротворец", кинологи, Национальная гвардия и службы ГСЧС.

"Полиция обращается к гражданам. Если у вас есть в наличии тепловизоры или приборы ночного видения – просим поспособствовать в поисках Богдана. Обращаемся также к поисково-спасательным отрядам. При возможности присоединяйтесь к поискам", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Волынской области 8 апреля собака Нацгвардии обнаружила пропавшего второклассника Матвея. Мальчика искали более 15 часов.