На Киевщине иностранцы-гастролеры обокрали несколько домов. Фото

В Обуховском районе правоохранители задержали двух граждан Грузии, возможно, причастных к серии краж на Киевщине. Злоумышленники грабили преимущественно днем.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киевской области во время последнего преступления, иностранцы похитили из дома жительницы села Хотел 7 тысяч долларов.

"Были задержаны двое 40-летних граждан Грузии, которые проживали в городе Днепр. Установлено, что мужчины совершали преступления преимущественно днем, проникая в жилище путем отжима окна, забирали все ценное и исчезали. Правоохранители установили их причастность еще к двум фактам краж в поселке Глеваха", – уточнили в пресс-службе.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, злоумышленники орудовали, когда хозяева находились на придомовой территории или отдыхали где-то рядом.

"Не исключено, что иностранцы действовали по чьей-то наводке. Все контакты задержанных проверяются", – отметил наш собеседник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Боярке Киевской области местный житель избил человека с инвалидностью, а потом пытался откупиться от ответственности. Мужчина предлагал полицейскому тысячу гривен.