На Киевщине главу ОТО взяли на взятке в 1,5 млн гривен. Фото

В Киевской области правоохранители задержали главу Барышевской территориальной общины и его заместителя во время получения взятки около 1,5 миллиона гривен.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киевщины, чиновники требовали деньги с предпринимателей, которые хотели победить на аукционе по продаже права аренды земельных участков (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Землю площадью 12 га хотели использовать под строительство и обслуживание многоквартирных жилых домов. Кроме того, фигуранты до проведения аукциона способствовали в уменьшении оценочной стоимости земельных участков более чем в 10 раз", – сообщили в полиции.

Отметим, что согласно официальным данным, размещенным на сайте ОТО, ее главой является Александр Варениченко.

Сейчас оба чиновника задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении им подозрения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что СБУ поймала на взятке заместителя директора одного из институтов Национальной академии наук. Доктор технических наук требовал деньги от частного предпринимателя.