На Киевщине фура въехала в пешеходный мост. Фото и видео

В селе Ксаверовка Киевской области в среду, 14 апреля, на автодороге "Киев-Одесса" грузовик Volvo въехал в металлическую секцию пешеходного моста.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины, из-за ДТП движение на дороге оказалось частично заблокировано (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Информированный источник OBOZREVATEL уточнил, что предварительно в результате аварии пострадал водитель Volvo. На место происшествия вызвали медиков и спасателей.

Отметим, что на дорогах столицы и Киевской области постоянно происходят дорожно-транспортные происшествия. В Яготине Киевской области 8 апреля произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ, в результате которого пострадали двое детей.

Под Киевом на Броварской окружной дороге 9 апреля перевернулся грузовик DAF CF, который перевозил жидкий кислород.

В Вышгороде Киевской области мужчина, который предъявил удостоверение помощника депутата, устроил ДТП и пытался скрыться.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что возле города Белая Церковь Киевской области 13 апреля произошло ДТП с участием легковушки и бензовоза.