На Киевщине фотографа подозревают в распространении детского порно

В городе Украинка Киевской области задержали и сообщили о подозрении фотографу, который может быть причастен к распространению детской порнографии.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, подозреваемым оказался 48-летний местный житель, который ранее не попадал в поле зрения правоохранителей (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В пресс-службе полиции Киевской области сообщили, что к ним обратилась жительница города Украинка. Она рассказала, что в одной из социальных сетей обнаружила фото своей малолетней дочери в неприличных позах. Женщина отметила, что эти фото мог сделать местный фотограф.

"Полицейские установили, что 48-летний мужчина работал на детских праздниках в дошкольных учреждениях. Пользуясь доверием педагогов, он мог оставаться с детьми наедине, заставлял их обнажаться и снимал все на видеокамеру. После этого злоумышленник продавал материалы съемок иностранцу за границу", – рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что преступник вел свою деятельность в течение 2017 - 2020 годов в трех учебных заведениях города Украинка. В целом задокументирован 51 подобный факт. Суд избрал мужчине меру пресечения – содержание под стражей. Ему грозит заключение на срок до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что правоохранители сообщили о подозрении заместителю директора по хозяйственной работе одной из школ Киева, который может быть причастен к совершению развратных действий в отношении 10-летней девочки.