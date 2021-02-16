На Киевщине две школьницы отравились неизвестным веществом, одна – умерла

В Боярке Киевской области во вторник, 16 февраля, в академическом лицее "Гармония", две ученицы седьмого класса приняли неизвестные вещества, в результате чего отравились.

Как сообщили в пресс-службе Киевской областной государственной администрации, одну девочку не удалось спасти. Вторая пострадавшая находится в больнице – ее состояние оценивается как средне стабильное.

На место происшествия вызвали полицию.

Отметим, что в этом году уже были зафиксированы случаи гибели детей в столице и Киевской области. Так, в Дарницком районе Киева в понедельник, 15 февраля, с балкона многоэтажки выпала 13-летняя девочка.

1 февраля в Шевченковском районе столицы Украины несовершеннолетняя выпрыгнула из окна пятого этажа из-за ссоры с парнем. Ее с множественными травмами доставили в лечебное учреждение.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что19 января в Голосеевском районе с 15-го этажа выбросился мальчик, написав перед этим предсмертную записку. В результате полученных травм 12-летний погиб.