На Киевщине до сих пор не нашли пропавшего 2-летнего мальчика: полиция расширила радиус поиска

Правоохранители расширили радиус поиска 2-летнего Богдана Униченко, который исчез 14 апреля в селе Раговка Киевской области.

Как сообщил на своей странице в соцсети Facebook начальник полиции Киевщины Андрей Небытов, ребенка начали искать в близлежащих селах (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Он уточнил, что задействована аэроразведка и были привлечены волонтеры.

"Мать сообщила об исчезновении ребенка около 21:00. Поиски проходили всю ночь и по состоянию на утро продолжаются. Мы максимально задействовали все службы ГУНП в Киевской области, на месте работают Нацгвардия, ГСЧС. Сейчас в поисках участвуют 240 человек. Уже проверили заброшенные здания и колодцы", – рассказал Небытов.

Напомним, Богдан Униченко исчез из двора дома,.

Мать заметила отсутствие мальчика около 16:00. До 21:00 она пыталась найти его своими силами, но сделать это женщине не удалось. После этого она обратилась к правоохранителям.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Волынской области 8 апреля собака Нацгвардии обнаружила пропавшего второклассника Матвея. Мальчика искали более 15 часов.