На Киевщине девочка погибла в выгребной яме, спасая брата

В селе Кийлов Бориспольского района двое малолетних детей упали в выгребную яму. В результате происшествия, один ребенок умер, а второго госпитализировали.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киевской области, семья с несовершеннолетними детьми переехала в поселок несколько дней назад из Закарпатской области.

"Предварительно установлено, что 10-летняя девочка и 4-летний мальчик гуляли вблизи бывшей базы отдыха и попросились у охранника справить нужду. Мужчина пустил детей в уличный туалет, где малыш провалился в сантехническое отверстие. Сестра пыталась его спасли, однако также упала в яму", – рассказали в полиции.

На помощь к детям бросились охранник и свидетели происшествия, которые вытащили их и вызвали скорую помощь. К сожалению, медики констатировали смерть девочки. Мальчика госпитализировали в больницу.

Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии. Решается вопрос о правовой квалификации события.

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