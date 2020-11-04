На Киевщине подростки напали и ограбили мужчину

Obozrevatel Криминал 10:05, 4.11.2020 Обновлено: 10:15, 4.11.2020

В Яготине Киевской области 3 октября около 23:00 четверо подростков избили мужчину, а потом забрали сумку с деньгами и документами.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, к грабежу оказались причастны местные жители.

"Мужчина возвращался домой, когда на него было совершено нападение. В течение часа полицейские нашли и задержали злоумышленников. Ими оказались трое несовершеннолетних – 14, 16 и 17 лет, а также 18-летний парень", – отметил он.

По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 186 (грабеж, соединенный с насилием) Уголовного кодекса Украины, вещественные доказательства изъяты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в одном из магазинов в Соломенском районе Киева 3 октября задержали мужчину, который может быть причастен к нескольким кражам.

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