На Киевщине авто влетело в дерево: мужчина погиб, женщину спасли патрульные. Видео

Во вторник, 11 мая, в Киевской области возле села Положаи брат с сестрой на автомобиле ВАЗ попали в смертельную аварию. Мужчина не справился с управлением, из-за чего машина влетела в дерево, а 36-летний водитель погиб на месте.

33-летняя сестра погибшего не смогла самостоятельно выбраться из машины, которая оказалась в кювете, ей на помощь пришли патрульные. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Андрей Небытов, начальник Главного управления Национальной полиции Киевщины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Инспекторы вызвали на место происшествия скорую, после чего с помощью тросов перевернули поврежденный автомобиль. Они помогли женщине выйти из машины и оказали ей первую помощь. Пострадавшая получила черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки, множественные переломы и раны.

Правоохранители также отключили систему питания автомобиля и перекрыли газоснабжение, чтобы избежать возможного взрыва.

"Спасибо за спасенную жизнь и быстрое реагирование в экстренной ситуации работникам Переяславского отдела полиции Артуру Соловью и Евгению Бабицкому. Капитану полиции Максиму Демину благодарен за профессионализм и преданную службу его подчиненных", – написал Небытов.

Он выразил свои соболезнования семье погибшего в ДТП мужчины и напомнил гражданам о необходимости быть бдительными и осторожными за рулем.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве в среду, 12 мая, на пересечении улицы Семьи Сосниных и проспекта Любомира Гузара перевернулась бетономешалка. Сообщается, что водитель авто был пьян.