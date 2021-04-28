На Киевщине адвоката терроризировали из-за бракоразводного процесса. Фото и видео

В Бучанском районе Киевской области правоохранители задержали группу молодых людей, которые по заказу запугивали адвоката.

Как сообщил на своей странице Facebook начальник полиции Киевщины Андрей Небытов, своими действиями злоумышленники хотели принудить юриста к "сотрудничеству" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

"Полицейские задержали группу лиц, которые по заказу обливали кровью, подбрасывали внутренности, угрожали жизни и позорили имя адвоката. Ранее мужчина отстаивал одну из сторон в судебном деле о разводе. После двух лет неудачных тяжб, вторая сторона процесса прибегла к "террору"", – рассказал Небытов.

Из собственных источников OBOZREVATEL стало известно, что злоумышленников нанял гражданин Украины, который после развода обратился в суд из-за имущественного спора со своей супругой.

"Причиной раздора стал раздел имущества – это огромный дом в Киевской области, несколько элитных автомобилей и другое", – уточнил наш собеседник.

После проведения обысков злоумышленникам сообщили о подозрении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, в Ворзеле Киевской области двое преступников обокрали частный дом пока хозяева спали, а потом угнали их автомобиль BMW.