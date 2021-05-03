На Киевщине 20-летний парень устроил смертельное ДТП. Фото

В Чабанах Киевской области 20-летний иностранец за рулем Hyundai не справился с управлением и столкнулся с Volkswagen на перекрестке.

В результате аварии 35-летний пассажир второго автомобиля погиб на месте. Одного из участников ДТП с травмами доставили в больницу, сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Киевской области.

Гражданина Узбекистана задержали в порядке ст. 208 Криминального процессуального кодекса Украины. По данному факту возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшее смерть потерпевшего).

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве произошла смертельная авария на бульваре Леси Украинки, 5. Автомобиль Infiniti на большой скорости слетел с дороги, перевернулся и врезался в электроопору. В результате ДТП погибла 18-летняя девушка.