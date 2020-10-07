В Киеве начался суд по мужчине, который "принес в жертву" 6-летнего сына

В Киеве мужчине, который зарезал и сжег 6-летнего сына, сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Началось судебное заседание по избранию ему меры пресечения.

Как проинформировала пресс-служба Киевской городской прокуратуры, документ вручен по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное противоправное причинение смерти малолетнего ребенка). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

ТСН, сообщила, что в Киеве уже началось заседание по избранию меры пресечения для мужчины. Во время заседания он заявил, что свою вину признает.

Отец сказал, что ребенка приносил в жертву и в тот вечер спас его от мучений.

"План" А "был не допустить, чтобы ребенок выжил до 15 октября. Почитайте, что в этот день должно быть. За 36 лет, которые я живу, мне врали все родственники. Я верю в Бога, в Иисуса людей", – сказал он.

Человек на учете у психиатра не стоит. По его словам, ребенок жаловался на то, что мама над ним издевается, а потому мальчик не хотел с ней жить.

5 октября 2020 полиция задержала мужчину, который убил 6-летнего сына и поджег квартиру, чтобы скрыть содеянное.

Как сообщал OBOZREVATEL, преступление произошло в киевском микрорайоне Виноградарь. После ссоры с бывшей женой отец убил и поджег 6-летнего сына. Спасатели и полиция одновременно пытались попасть в квартиру, однако не успели.