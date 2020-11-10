Мотоциклист на Harley-Davidson, сбивший пешеходов в Киеве, оказался СБУшником
Полиция не будет расследовать причины ДТП
В ГБР пока эту информацию не комментируют
Мотоциклистом на Harley-Davidson, который 9 ноября сбил трех пешеходов в Киеве, которые переходили на зеленый свет, оказался сотрудник СБУ.
Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник, полиция не будет расследовать причины ДТП.
"Этим займется Государственное бюро расследований", – уточнил источник.
В ГБР пока эту информацию не комментируют.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на проспекте Правды пьяный мотоциклист сбил трех пешеходов, которые заканчивали переходить дорогу.