Мотоциклист на Harley-Davidson, сбивший пешеходов в Киеве, оказался СБУшником

Мотоциклистом на Harley-Davidson, который 9 ноября сбил трех пешеходов в Киеве, которые переходили на зеленый свет, оказался сотрудник СБУ.

Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник, полиция не будет расследовать причины ДТП.

"Этим займется Государственное бюро расследований", – уточнил источник.

В ГБР пока эту информацию не комментируют.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на проспекте Правды пьяный мотоциклист сбил трех пешеходов, которые заканчивали переходить дорогу.