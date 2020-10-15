Митинг возле ОПУ закончился уголовным производством по антисемитизму. Документ

Алексей Титофф Криминал 09:53, 15.10.2020 Обновлено: 10:12, 15.10.2020

В Киеве, 14 октября, во время митинга возле здания Офиса Президента неизвестные развернули баннер с антисемитскими высказываниями.

После обращения директора Объединенной еврейской общины Украины, полиция начала уголовное производство, передает пресс-служба НПУ.

"Ждем реакцию правоохранительных органов. Под офисом президента неизвестные развернули баннер с содержанием "Украинцы! Празднуем годовщину оккупации и грабежа Украины Днепровским еврейским кланом Вовы Зеленского". Объединенная еврейская община Украины заявляет, что это является антисемитизмом: приписывание евреям ответственности за реальные или надуманные проступки отдельных еврейских индивидуумов или групп, или за действия, совершенные неевреями", – сообщает Telegram-канал Объединенной еврейской общины Украины.

Митинг у здания ОПУ
Объединенная еврейская община Украины

Правоохранители начали поиск лиц, причастных к совершению данного правонарушения. За совершенное предусмотрено наказание – от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины, это – нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам. Досудебное расследование продолжается", – отмечено в информации.

Документ
Объединенная еврейская община Украины
Документ
Объединенная еврейская община Украины
Документ
Объединенная еврейская община Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 октября по всей Украине прошли массовые митинги и торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Украины.

Комментировать
Кияни Криминал

Смотрите также

Зеленский озвучил второй вопрос для опроса 25 октября

Президент Кыргызстана заявил об отставке

Лерос назвал кандидатов на пожизненное заключение за коррупцию из окружения Зеленского

В "Слуге народа" выступили за сокращение численности украинской армии

Самолет Лукашенко отказались обслуживать в Германии