Митинг возле ОПУ закончился уголовным производством по антисемитизму. Документ

В Киеве, 14 октября, во время митинга возле здания Офиса Президента неизвестные развернули баннер с антисемитскими высказываниями.

После обращения директора Объединенной еврейской общины Украины, полиция начала уголовное производство, передает пресс-служба НПУ.

"Ждем реакцию правоохранительных органов. Под офисом президента неизвестные развернули баннер с содержанием "Украинцы! Празднуем годовщину оккупации и грабежа Украины Днепровским еврейским кланом Вовы Зеленского". Объединенная еврейская община Украины заявляет, что это является антисемитизмом: приписывание евреям ответственности за реальные или надуманные проступки отдельных еврейских индивидуумов или групп, или за действия, совершенные неевреями", – сообщает Telegram-канал Объединенной еврейской общины Украины.

Правоохранители начали поиск лиц, причастных к совершению данного правонарушения. За совершенное предусмотрено наказание – от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины, это – нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам. Досудебное расследование продолжается", – отмечено в информации.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 октября по всей Украине прошли массовые митинги и торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Украины.