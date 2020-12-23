Микитась с бандой Лешего устроили в Киеве беспредел со стрельбой и взрывами. Что произошло и кто 'крышует'

Бывший народный депутат Максим Микитась после выхода из СИЗО пытается вернуть себе компанию "Укрбуд", а для "отжима" зданий привлек к этому группировку Сергея Лещенко (Лешего). После этого в центре Киева произошла самая настоящая бойня со взрывами и стрельбой.

Подробнее о этом, а также о том, чем известен Леший и кто его покрывает – читайте в материале OBOZREVATEL.

По информации наших источников, на днях Максим Микитась и лидер ОПГ Сергей Лещенко (Леший) были замечены в ресторане "Guramma", где они якобы обсуждали очередные планы по захвату зданий.

И именно после этой встречи 22 декабря в центре Киева произошло самое настоящее побоище. Возле бывшего офиса "Укрбуда" на ул. Пушкинской собралась толпа "титушек", которые попытались захватить здание. Всего – около 100 человек.

"Это было жутко, мы подумали, что война уже тут, в центре столицы! Взрывы, газ, стрельба – трудно описать все то, что происходило!", – рассказали OBOZREVATEL очевидцы побоища.

В сети произошедший беспредел в столице назвали прямо – Сомали.

"Могадишо какое-то (столица Сомали), а не Киев...Драки, взрывы, выкрики матов, газовые баллоны, противогазы, выстрели – мелкий перечень того, что могли наблюдать с самого утра киевляне и гости столицы на улице Пушкинской, у здания Укрбуда", – написали в паблике "Киев Оперативный".

На месте, как сообщали СМИ, засветились и официальные представители Максима Микитася, правда они уверяли, что это никакой не рейдерский захват. Однако заявили, что люди, которые сейчас являются владельцами этого здания, "получили его незаконно".

На месте молодчиками рулил вышеупомянутый Сергей Лещенко. Более того, на глазах у правоохранителей Леший якобы достал нож и порезал одного парня – тот сейчас находится в больнице. Во время стычек пострадали охранники здания и полицейские.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский считает, что к бойне причастен не только экс-нардеп и застройщик Маским Микитась, но и Денис Комарницкий, которого называют теневым "смотрящим" за строительным бизнесом Киева.

Об этом депутат написал в своем Telegram-канале.

"Титушки Лешего, захватывающие офис компании Укрбуд, не могут действовать только по указанию Микитася. Леший сейчас активно сотрудничает со смотрящим по Киеву и приятелем Николая Тищенко Денисом Комарницким. Который и пытается помочь Микитасю в войне за Укрбуд", – утверждает Дубинский.

Ранее Лещенко (он основатель охранной фирмы "Варта 1") не раз задерживали за вооруженные разборки в Киеве. В частности, еще одно резонансное ЧП произошло в 2019 году. Разборки в стиле 90-х произошли в общественном месте – возле станции метро "Голосеевская". Тогда травмы получили около десятка человек. Был подстрелен и сам Леший.

Удивительное везение, но ему уже много лет удается выходить сухим из воды. Источники утверждают, что все это благодаря нужным связям и удачному родству.

В Киеве давно говорят, что бывший начальник киевского главка милиции Александр Терещук в свое время "принял непосредственное участие в организации банды "Левый берег", а сейчас в связке с ней действует и Леший.

"Говорят, что он племянник Терещука, который также был губернатором Киевской области и Лещенко как раз при нем "развернулся" с рейдерством, захватами, разбоями и песком. Безнаказанность просто поражает!", – рассказал источник.

По его словам, Лещенко также является родственником нынешнего начальника Голосеевского райуправления полиции.

"По сути, мы сейчас наблюдаем деятельность типичной такой ментовско-бандюганской группировки, как в 90-е", – добавил наш собеседник.

OBOZREVATEL требует провести объективное расследование, так как эта ситуация грозит еще более серьезными последствиями и угрожает обществу.

Отметим, побоище в центре Киева – не первый криминальный "эпизод" после выхода Максима Микитася из СИЗО.

Ранее юрист Олег Мирошниченко рассказал, что именно Микитась "заказал" его похищение и нанял бандитов, также он вымогал 800 тысяч долларов. Полное видео допроса можно посмотреть тут.