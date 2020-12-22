Мэр Броваров рассказал, как его связали и били на глазах у ребенка

Мэр Броваров Игорь Сапожко, которого накануне избили и ограбили в его доме в селе Гнедин на Киевщине, рассказал подробности преступления. По словам чиновника, преступники связали родных и били его у них на глазах.

Он отметил, что это был "не просто грабеж с целью завладеть имуществом". Детали инцидента городской голова описал на своей странице в Facebook.

"В половине десятого вечера группа из пяти вооруженных мужчин ворвалась в дом, где в это время находилась моя семья – жена и девятилетний сын. Несмотря на то, что все сбережения, которые были в доме, мы отдали сразу, преступники связали ребенка и Марину и на их глазах начали меня бить. После этого устроили в доме погром и быстро исчезли", – написал Сапожко.

В полиции Киевщины сообщили, что правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия по задержанию неизвестных, которые совершили нападение на Игоря Сапожко.

"На розыск разбойников максимально задействованы оперативные подразделения, силы и средства полиции Киевской области", – говорится на сайте ГУНП в Киевской области.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. За содеянное злоумышленникам грозит заключение сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

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