Избитый мэр Броваров показал изувеченное лицо после нападения. Фото 18+

В сети опубликовали фотографию мэра Броваров Игоря Сапожко после избиения, которое произошло в селе Гнидын Киевской области 21 декабря.

Фото своего лица 22 декабря обнародовал на странице в Facebook сам Сапожко. Он указал, что некоторые просили предоставить доказательства нападения или же писали, что у него всего лишь "нескольких синяков на руках".

Мэр Броваров показал сильно разбитое лицо, покрытое кровью в результате побоев. Как видно на снимке, больше пострадала левая сторона, где опухли глаз и щека.

Сапожко намекнул, что нападение и грабеж якобы могут быть связаны с политическими событиями.

"Без особого желания, но демонстрирую последствия "демократической и прозрачной" избирательной гонки в Броварах", – написал мэр города в своем посте.

Напомним, нападение на мэра Броваров произошло в его доме. Вечером 21 декабря туда ворвались пятеро преступников, связали жену и девятилетнего сына Сапожко, а самого мужчину избили на глазах у родных. После этого неизвестные устроили в доме погром, ограбив жилище.

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