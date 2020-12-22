Избитый мэр Броваров показал изувеченное лицо после нападения. Фото 18+

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Криминал
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Нападение на Игоря Сапожко

В сети опубликовали фотографию мэра Броваров Игоря Сапожко после избиения, которое произошло в селе Гнидын Киевской области 21 декабря.

Фото своего лица 22 декабря обнародовал на странице в Facebook сам Сапожко. Он указал, что некоторые просили предоставить доказательства нападения или же писали, что у него всего лишь "нескольких синяков на руках".

Мэр Броваров показал сильно разбитое лицо, покрытое кровью в результате побоев. Как видно на снимке, больше пострадала левая сторона, где опухли глаз и щека.

Мэра Броваров сильно избили

Сапожко намекнул, что нападение и грабеж якобы могут быть связаны с политическими событиями.

"Без особого желания, но демонстрирую последствия "демократической и прозрачной" избирательной гонки в Броварах", – написал мэр города в своем посте.

Скриншот

Напомним, нападение на мэра Броваров произошло в его доме. Вечером 21 декабря туда ворвались пятеро преступников, связали жену и девятилетнего сына Сапожко, а самого мужчину избили на глазах у родных. После этого неизвестные устроили в доме погром, ограбив жилище.

Facebook / Игорь Сапожко

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее в результате нападения на бригаду скорой помощи в Киеве пострадали две женщины – 24-летняя фельдшер и 63-летняя медсестра.

  • Одна из пострадавших получила закрытый перелом левой голени со смещением, а вторая – закрытую травму левого коленного сустава.

  • Инцидент произошел вечером 20 декабря в Днепровском районе. Нападавшим оказался 23-летний уроженец города Александрия Кировоградской области.

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