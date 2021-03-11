Мать полицейской рассказала, как и за что ее дочь убивала подруга. Фото с похорон

Подозреваемая в убийстве сотрудницы Департамента киберполиции Святославы Петровой якобы заявила на следственном эксперименте, что ненавидела ее со школы.

Об этом со ссылкой на рассказ матери погибшей Татьяны Петровой пишет "КП в Украине". Женщина не верит, что ее дочь могла первой начать конфликт, потому что по характеру та была спокойной (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Убийца, видимо, выбрала момент, когда Слава отвернулась, и ударила. Свидетели уверяют, что слышали, как Слава кричала: "Зачем ты бьешь меня по голове бутылкой?". Дочь начала убегать, а та бросилась вдогонку добивать бутылкой. И видели, когда дочь лежала без сознания, что Юлия Т. резала ее ножом. Полицейские подтвердили, камеры видеонаблюдения записали, как Слава убегает", – отметила Татьяна Петрова.

По словам женщины, во время следственного эксперимента подозреваемая Юлия Т. рассказала, что ненавидела Святославу Петрову еще со школы. Однако в тоже время Татьяна призналась, что ничего не знает о конфликтах со школьных времен.

"Как я представляю себе: Святослава красивая, успешная, хорошо училась, мальчики за ней в школе бегали. Я старалась ее по тем временам хорошо одевать. Может быть, Юлия вспомнила ту старую зависть, ведь дочка моя успешная, а она не реализовалась в жизни", – предположила она.

В то же время знакомые Юлии подчеркнули, что она была правильным человеком и ничего плохого о ней сказать не могут.

"В то, что она так жестоко расправилась с полицейской, не верится. Вот не клеится – и все. Не знаю, что должно было произойти, чтобы вынудить ее на подобное. Как подумаю об этом, жутко становится", – сказала одна из соседок подозреваемой.

Также издание пишет, что убитую Святославу Петрову уже похоронили. Попрощаться с ней пришло около 100 человек.

Напомним, во время судебного заседания по избранию меры пресечения сторона защиты настаивала, что убийство не было преднамеренным. В свою очередь прокурор отметила, что 43 ножевых ранения не могут свидетельствовать об отсутствии умысла.

Как сообщал OBOZREVATEL: