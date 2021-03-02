Мать и дочка час заметали следы, пока их родной человек умирал: подробности убийства в Киеве

50-летней женщине, которая в Соломенском районе Киева убила зятя, скрыть следы преступления помогала ее дочь.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, более часа женщины замывали следы крови в квартире, где лежал еще живой 33-летний Сергей. "Одной женщине он приходился зятем, а другой – мужем", – добавил источник.

Трагедия разыгралась в одной из квартир пятиэтажного дома на проспекте Любомира Гузара вечером воскресенья, 28 февраля. Что именно послужило поводом для конфликта, пока неизвестно, однако теща ударила зятя ножом в живот.

После этого мать и дочь решили избавиться от следов преступления, а скорую вызвали только после тщательной уборки – она длилась более часа.

"Они были убеждены, что Сергей уже умер, однако его смерть наступила во время реанимационных мероприятий. Медики не смогли спасти жизнь, чуда не произошло", – рассказал собеседник OBOZREVATEL.

Медики сообщили о случившемся в полицию. Приехавшим правоохранителям мать и дочь сначала заявили, что мужчина пришел домой уже раненым. Причем, он якобы не рассказал, где его ударили ножом и кто это сделал. Позднее 50-летняя Ольга заявила, что во время ссоры она толкнула зятя, а он "напоролся на собственный нож".

"Но и эта версия произошедшего оказалась несостоятельной. В показаниях матери и дочери было много несостыковок. И уже потом выяснилось, что женщина сама ударила ножом зятя", – рассказал источник.

"По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины – это умышленное убийство. За содеянное женщине грозит до пятнадцати лет лишения свободы ", – сообщил временно исполняющий обязанности начальника Соломенского райуправления полиции Юрий Лось.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве волонтеру Сергею Бутко сообщили о подозрении в умышленном убийстве двух сестер, которые скончались в один день. Одна девушка была отравлена, другая – застрелена.