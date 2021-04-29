Дедушка подростка, зарезавшего родителей и младшего брата в Киеве, пообещал убить внука

Дедушка 16-летнего Максима Сумина, убившего своих родителей и младшего брата, пообещал отомстить внуку.

Преступление Николай Сумин прокомментировал журналистам "Сегодня". "Если я буду жить, то его убью. Дело не в том, что он моего сына убил, он убил моего маленького внука, которому семь лет всего, это же надо быть зверюкой такой. Видно, он наркотики принял", – сказал дедушка.

Отмечается, что мать подозреваемого, Оксана, страдала алкоголизмом, а отец работал и содержал семью. Между ними часто бывали скандалы, а сам подросток иногда вел себя неадекватно.

Также дедушка сообщил, что раньше семья жила на Печерске, но из-за бедности квартиру продали и переехали на Харьковский массив.

Бабушка Максима – Нина Сумина – пожаловалась, что у них нет денег на похороны. Она не может забрать тела из морга, сейчас ищет деньги. Пенсия – около 2000 гривен, тогда как похороны стоят примерно 30 тысяч.

По словам пенсионера, его сын болел и был в психдиспансере на учете. Жена манипулировала ним, а в один день чуть не зарезала ножом.

"Я три дня был в больнице скорой помощи, я думал, что он умрет – под сердце ножом ему дала. Он выкарабкался, и после этого он опять начал с ней жить", – вспомнил мужчина.

Дедушка утверждает, что невестка якобы заставляла мужа пить, хотя ему было нельзя по состоянию здоровья.

"Я говорил ему, не бери ее, она молодая уже водку пьет, у нее два раза белочка была. Тварь такая, самая натуральная", – добавил отец покойного.

Он считает, что после переезда на Харьковский массив Максим спутался с плохой компанией с Дарницы.

Пенсионер подозревает, что его внук употреблял наркотики, но вряд ли имел зависимость. По его словам, парень "баловался" три-четыре года, хотя "за руку его не поймали".

Как ранее писал OBOZREVATEL:

16-летний Максим Сумин жестоко убил своих родителей и 8-летнего брата Андрея. Подросток трое суток находился в квартире с трупами родных, а затем бросился в бега.

Трагедия произошла на левом берегу Киева, на улице Ревуцкого, 44. Тела нашли 27 апреля.

Подростка поймали и сообщили ему о подозрении.

По данным следствия, подозреваемый заранее приобрел нож, которым планировал совершить преступление. После очередного конфликта с родителями, парень ножом нанес смертельные ранения сперва отцу и матери, после чего – брату.