Локдаун в Киеве: в полиции напомнили об ответственности за подделку спецпропусков

За подделку спецпропусков на проезд в общественном транспорте Киева грозит штраф и даже ограничение свободы.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе полиции столичного метрополитена, правоохранители будут реагировать на подобные правонарушения.

"Если правоохранители во время проверки пропусков обнаруживают признаки подделки, или не совпадает фамилия в документе, то людей не пускают (в метро. – Ред.) или проводят проверку. Напомним, что за подделку документов предусмотрена криминальная ответственность согласно статьи 358 УКУ", – уточнили в полиции.

Отметим, в Киеве с понедельника, 5 апреля, начал действовать локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом и увеличения госпитализаций.

Новые карантинные правила среди прочего затронули работу общественного транспорта – в нем людям разрешено ездить исключительно при наличии специального проездного удостоверения.

Кроме того, усиление карантинных ограничений также коснулось непродовольственных рынков и базаров. В частности, Троещинский рынок работает "на вынос", а на базарах товары отделены от покупателей пленкой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 18-летняя девушка организовала бизнес по продаже спецпропусков в транспорт.