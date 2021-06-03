Курсантки лишились ног из-за наезда пьяного майора в Киеве: что теперь с ними и как продвигается дело

Прошел почти год с момента ужасного ДТП, произошедшего на территории военной части в Киеве, когда пьяный майор Владимир Холодный на белой Toyota Prius искалечил трех курсанток. После ЧП, которое потрясло многих украинцев, девушки лишились ног и теперь боятся машин. А виновник вышел на свободу под залог и прислал пострадавшим по 10 тысяч гривен.

Тогда в кровавой аварии Татьяна Николаева лишилась ноги, Галине Николин киевские врачи чудом спасли травмированную конечность, тяжелее всех была ситуация у Александры Гуй – она могла остаться без обеих ног, но медики в Германии одну ногу смогли спасти. Сегодня Галина и Татьяна уже вернулись к учебе в Украинской военно-медицинской академии, тем временем над майором начался новый суд. Подробностями о произошедшем и том, как проходит расследование, пострадавшие девушки рассказали "КП в Украине".

Отмечается, что суд над Холодным проходил по укороченной процедуре, дело шло к приговору. Но внезапно обвиняемый, который сперва признавал свою вину, передумал и потребовал полноценный процесс.

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"Вернулась с судебного заседания злющая, как демон. Должно было быть одно из последних и основных судебных слушаний, но не было. Адвокат и обвиняемый решили заменить ход и "разобраться", что ж на самом деле случилось, ведь он (виновник аварии. – Ред.) ничего не помнит. Значит, нас ждет еще множество заседаний и "разбирательств", – призналась Галина Николин.

Адвокат пострадавших девушек Майкл Самуляк предполагает, что майор сменил свое поведение, поскольку ему не удается договориться с потерпевшими о примирении – это тактика защиты. По словам юриста, обвиняемому выгодно, чтобы судебный процесс шел как можно дольше, поскольку он на свободе, а не в СИЗО.

"А там, возможно, потерпевшие изменят свое отношение или случится амнистия. Хотя наша позиция бескомпромиссна: строжайшее наказание – 8 лет лишения свободы", – подчеркнул Самуляк.

Александра Гуй на судебные заседания прийти не может, но за процессом внимательно следит из Германии. Она отметила, что виновник сегодня находится на свободе, заплатив залог в 168 тысяч гривен.

"Нам он прислал по 10 тысяч гривен. Хоть мы были против, ведь эти деньги не покроют то, что он покалечил нас на всю жизнь. Почему 10 тысяч? "Потому что больше нет", – это слова Холодного", – рассказала девушка.

Она предположила, что, возможно, с самого начала все было продумано так, чтобы мужчина побыл больше времени на свободе. Это, по ее словам, видно даже по явкам его адвоката – тот пропустил уже три. Александра добавила, что поначалу обе стороны договорились не опрашивать свидетелей, поскольку Холодный признался в совершенном, но, когда дело дошло до предпоследнего судебного заседания, обвиняемый захотел разобраться в деле, потому что он якобы ничего не помнит.

Никто не знает, так ли это, но в принципе такое возможно, ведь в тот роковой день в крови майора обнаружили 2,4 промилле – крайний показатель средней степени опьянения, через одну десятую промилле наступает уже сильное опьянение.

"Может, Холодный думает, что наши эмоции успокоятся и нам проще будет принять приговор, каким бы он ни был. Но только как нам забыть о том кошмаре? Последствия аварии с годами никуда не денутся. Хромаю, ощущаю изменения погоды, поврежденные участки потеряли чувствительность. А еще появились фобии к машинам и другие психологические последствия. Но, надеюсь, хотя бы они пройдут со временем", – поделилась Галина.

На суде свидетели подробно описали, что произошло в злосчастный день 25 августа 2020 года. Тогда курсанты приехали в академию получить военную форму. Все заходили в здание в порядке живой очереди, которая продвигалась не слишком быстро. Около 16:00 на лестницу, где стояли девушки, вышли майор Холодный и еще два офицера. Все они, по словам свидетельницы Виктории, были пьяны. Один "даже едва не лег на парапет, так как с трудом стоял".

"Начался непонятный для нас разговор. К нам обратились на итальянском языке, потому то одна из девушек его знала. Было неприятно с ними общаться и мы отвернулись. Холодный спустился по лестнице и пошел к парковке. Там стоял белый Prius. Он сел за руль. Выезжает с парковки и подъезжает к нам, к лестнице. Опустил окно, включил громко музыку", – рассказала она.

Что говорил майор, девушки не расслышали, но просили одного из офицеров забрать у него ключи. Тот подошел к открытому окну, что-то сказал водителю, после чего машина начала делать еще один круг по двору, едва не въехав в кусты. А потом водитель резко дернул руль, и Prius на скорости въехал в стоящих на лестнице девушек.

"Машина вылетела на третью-четвертую ступеньки. Мы отскочили выше, а Галя упала. Вижу, что бампер застревает у нее в ноге. Когда машина начинает откатываться, я хватаю этот бампер, чтобы та ей ногу не оторвала", – вспоминает Виктория.

В состоянии шока девушка даже не заметила, что у нее ноги в крови, а левая голень посинела. Все бросились оказывать помощь пострадавшим.

"Видели, что лежит Саша Гуй. Холодный выскочил из машины, подбежал к ней, как будто упав. Его просили: "Отойдите и дайте помочь"... Группа девушек осталась помогать Гале. Я побежала к Саше. Мы перевязали ей ногу, чтобы остановить кровотечение. Не хватало жгутов, я сняла свой ремень. Потом поняла, что не могу встать на левую ногу. Началась паника. Увидела, сколько крови на мне", – продолжила свой рассказ в суде очевидица трагедии.

Свидетели говорят, что один из двух других офицеров тем временем просто куда-то ушел, а второй "как стоял, облокотившись на парапет лестницы, так и продолжал стоять".

Известно, что майор Владимир Холодный только 13 августа 2020 года был переведен на должность начальника курса факультета подготовки военных врачей. Но спустя две недели, когда совершил аварию, он уже числился в отпуске. Или на рабочем месте мужчина не должен был находиться, или же в отпуск его отправили задним числом.

"Я не буду избегать наказания. Для меня приоритеты в жизни – это честь и совесть. То, что совершил, я каюсь и буду нести этот крест через всю свою жизнь. Хочу извиниться перед всеми. Перед всеми, кто меня знает – мои друзья, знакомые. Прошу предоставить мне такую возможность и оказывать помощь пострадавшим", – говорил год назад в суде Холодный.

Сегодня он изменил свое мнение и полностью почистил свою страницу в Facebook, оставив лишь один пост за 22 февраля: "Что за люди пошли? Слышат краем уха… Видят краем глаза… а потом додумывают остатком мозга".

Его друзья-сослуживцы, которые общались с ним после выхода под залог, утверждают, что он сейчас находится в психологически тяжелом состоянии, "очень переживает из-за происходящего и подавлен".

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