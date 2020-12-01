Звездного фотографа Ктиторчука заподозрили в изнасиловании 12-летней и групповом развращении детей: новые подробности скандала

Известный в Украине и за рубежом фотограф Александр Ктиторчук теперь подозревается не только в развращении несовершеннолетних, но и в изнасилованиях девочек. Фотографа арестовали, отправили на два месяца в СИЗО.

OBOZREVATEL выяснил новую информацию по резонансному делу. По данным следствия, младшей жертве насилия было всего 12 лет. Подробнее читайте в нашем материале.

Судебное заседание по избранию меры пресечения 56-летнему Александру Ктиторчуку проходило в закрытом режиме. Однако в распоряжении OBOZREVATEL оказался текст подозрения от 27 ноября, предъявленного фтографу. Публиковать его полностью не будем, однако некоторые данные озвучим. Все имена пострадавших несовершеннолетних изменены.

В подозрении речь идет о четырех эпизодах. Первый касается 15-летней Кати. Это произошло в конце октября 2020 года в Шевченковском районе Киева. По информации правоохранителей, фотограф находился с девочкой в автомобиле Mercedes Vito, который принадлежит его гражданской жене.

Зная, что ребенку точно нет 16-ти лет, фотограф якобы обнажил свой половой орган и занялся самоудовлетворением на глазах у девочки. Затем начал трогать ее грудь, целовать, а дальше по указке мужчины Катя стала стимулировать его член, пока он не эякулировал.

Отметим, в соответствии с украинским законодательством секс между взрослым и несовершеннолетним возможен только по достижении 16 лет. Это так называемый возраст согласия.

В начале ноября с той же девочкой фотограф приехал на территорию Обуховского района Киевской области. Они встретились с 15-летней Олей. Возле с.Триполье мужчина остановил автомобиль, желая "развлечься". Он раздел Олю и якобы принудил ее к оральному сексу. Затем фотограф сказал Кате присоединиться к ним, чтобы та начала стимулировать его половой орган, а затем чтобы девочки начали ласкать друг друга. Ну, и его.

Такие действия фотографа правоохранители квалифицировали по ч.1 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Третий эпизод, описанный в подозрении, касается 12-летней Лены и произошел в апреле 2020 года. В фотостудии на ул. Александра Архипенко (культурный центр "АРТ Братислава", где впоследствии и был задержан фотограф) мужчина снял одежду с девочки и совершил половой акт – было вагинальное проникновение.

Это расценивается именно как изнасилование несовершеннолетней (ч. 4 ст. 152 УК Украины), так как произошло с лицом, не достигшим 14 лет, – независимо от того, было ли согласие девочки.

В четвертом эпизоде фигурирует 15-летняя Ира. Это произошло в октябре 2019 года в г. Украинка Обуховского района Киевской области. По данным следствия, фотограф в микроавтобусе Mercedes Vito начал раздевать девочку, а затем, несмотря на ее сопротивление и просьбы остановиться, совершил половой акт, связанный с вагинальным проникновением. Произошедшее квалифицируется по ч.3 ст. 152 УК Украины – изнасилование несовершеннолетней.

Отметим, утверждать что Александр Ктиторчук является насильником и растлителем детей, мы не можем, так это является прерогативой суда. Однако знать, в чем именно его подозревают, важно. Сам Ктиторчук все отрицает.

Задержание Ктиторчука вызвало неоднозначную реакцию. С одной стороны каждый понимает, что изнасилование – одно из самых циничных и страшных преступлений в отношении беззащитных детей. С другой – поверить в то, что такое совершил известный в Украине и за рубежом фотограф, очень непросто.

Тем временем возможных жертв фотографа стали "травить" в социальных сетях, и даже говорить, что "сами виноваты". А в защиту Ктиторчука, которого хорошо знают в шоу-бизнесе, стали выступать известные люди. Например, продюсер Юрий Фалеса, бывший муж певицы Ани Лорак. Говорят, что Ктиторчук снимал ее и других звезд.

Фалеса заявил, что Александру Ктиторчуку незачем никого растлевать, так как девчонки "сами к нему липнут". Более того, подюсер считает произошедшее чуть ли не сфабрикованным делом.

"Зачем ему кого-то растлевать, если девчонки даже платят ему деньги, чтобы он их фотографировал, причем в любом виде. Они сами к нему, как на мед, липнут", – написал Фалеса.

Однако многие не знают, что к самому Фалесе тоже есть вопросы. Несколько лет тому в комментарии журналистам он сам признался, что влюбился в Ани Лорак, когда той было всего 13 лет.

На вопрос журналистки, не мучает ли его совесть, что возможно он соблазнил Ани Лорак, когда та была несовершеннолетней, Фалеса ответил: "Не надо меня опускать ниже плинтуса. Любви достойны каждые люди, понимаете? Во сколько это произошло - совершеннолетний, несоверешеннолетний... Кого это е**т, извините за выражение? Для меня важно, что я полюбил ее, она полюбила меня".

В комментариях под постом Фалесы в Facebook отписался и известный певец, шоумен, народный артист Украины Петя Черный. Он назвал упырями тех, кто считает Ктиторчука виновным.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, к которому OBOZREVATEL обратился за комментарием, надеется, что известность и связи Ктиторчука не повлияют на результат расследования, а в дальнейшем и на приговор.

"Печально то, что подозреваемым в изнасилованиях и развращении несовершеннолетних стал такой известный человек и, как говорят, талантливый фотограф. Однако надеюсь, что его известность не повлияет на объективность расследования. Никакого давления на следователя и процессуального руководителя не должно быть. Дождемся результатов расследования и потом решения суда", – выразил свое мнение OBOZREVATEL Небытов.

Расследование продолжается. На данный момент правоохранителям известно о шести пострадавших от "любви" фотографа. Однако их может быть намного больше.

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