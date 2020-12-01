Ктиторчук мог изнасиловать 12-летнюю прямо в фотостудии: подробности обвинений

Одна из вероятных жертв фотографа Александра Ктиторчука, которого подозревают в развращении и изнасиловании несовершеннолетних, на момент преступления была 12-летней.

Об этом следует из текста подозрения от 27 ноября, предъявленного 56-летнему задержанному, сообщается в материале OBOZREVATEL.

Так, следствие подозревает, что Ктиторчук мог изнасиловать 12-летнюю девочку в апреле 2020 года.

Это якобы произошло в киевской фотостудии на ул. Александра Архипенко (культурный центр "АРТ Братислава"). Там же впоследствии и был задержан мужчина.

Предварительно, фотограф снял с девочки одежду и совершил половой акт – было вагинальное проникновение.

Инцидент, который еще предстоит доказать в суде, можно квалифицировать по ч. 4 ст. 152 УК (изнасилование несовершеннолетней), так как касается лица, не достигшего 14 лет, – независимо от того, было ли согласие девочки.

Подчеркнем, что расследование еще не окончено, а все обвинения Ктиторчук отрицает.

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