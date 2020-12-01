Ктиторчук мог изнасиловать 12-летнюю прямо в фотостудии: подробности обвинений
Мужчину задержали 25 ноября
28 ноября ему избрали меру пресечения – арест без права внесения залога
Одна из вероятных жертв фотографа Александра Ктиторчука, которого подозревают в развращении и изнасиловании несовершеннолетних, на момент преступления была 12-летней.
Об этом следует из текста подозрения от 27 ноября, предъявленного 56-летнему задержанному, сообщается в материале OBOZREVATEL.
Так, следствие подозревает, что Ктиторчук мог изнасиловать 12-летнюю девочку в апреле 2020 года.
Это якобы произошло в киевской фотостудии на ул. Александра Архипенко (культурный центр "АРТ Братислава"). Там же впоследствии и был задержан мужчина.
Предварительно, фотограф снял с девочки одежду и совершил половой акт – было вагинальное проникновение.
Инцидент, который еще предстоит доказать в суде, можно квалифицировать по ч. 4 ст. 152 УК (изнасилование несовершеннолетней), так как касается лица, не достигшего 14 лет, – независимо от того, было ли согласие девочки.
Подчеркнем, что расследование еще не окончено, а все обвинения Ктиторчук отрицает.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Продюсер Юрий Фалеса, бывший муж певицы Ани Лорак, выступил на защиту фотографа. Он сказал, что Ктиторчуку незачем никого растлевать, так как девчонки "сами к нему липнут".
По данным полиции, подозреваемый снимал на видео некоторые половые акты с участием детей.
Одна из жертв публично поделилась подробностями изнасилования.
28 ноября Ктиторчука отправили под стражу.