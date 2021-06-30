Из Украины контрабандисты пытались вывезти артефакты античности и времен Киевской Руси. Фото

В Киевской области Служба безопасности Украины разоблачила организованную группу контрабандистов. Они пытались переправить в страны ЕС 30 посылок с историческими артефактами, датируемые I тысячелетием до Р.Х. и периодом Киевской Руси.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Там отметили, что группа злоумышленников выкупала исторические ценности в местных коллекционеров для сбыта за границу (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Установлено, что в состав группы входило несколько жителей региона. Дельцы выкупали у местных коллекционеров культурные ценности для их нелегального сбыта за границу. Своих иностранных клиентов они подыскивали через интернет, в том числе на специализированных сайтах", – рассказали в пресс-службе.

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Переправить историко-культурные ценности дельцы планировали через международные почтовые сервисы.

Во время следственных действий по месту жительства злоумышленников силовики обнаружили партию подготовленных к нелегальному вывозу за границу предметов старины, а именно:

изделия и украшения I тысячелетия до Р.Х. и периода Киевской Руси;

холодное оружие, серебряные монеты и предметы быта первого тысячелетия по Р.Х.

Экспертиза подтвердила принадлежность изъятых предметов к культурным ценностям.

"Сейчас одному из организаторов группы следователи органов безопасности сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности", – резюмировали в пресс-службе СБУ.

Мероприятия по разоблачению контрабандистов проводили сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью совместно с Главным следственным управлением СБУ и за процессуального руководства Офиса Генерального прокурора.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте киберспециалисты Службы безопасности Украины прекратили работу киевской "ботофермы", которая распространяла фейки об Украине.