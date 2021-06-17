Кража вирусов из госинститута в Киеве: стало известно о работе подозреваемой с вакцинами

Женщина, которая украла опасные штаммы вирусов из Государственного научно-контрольного института биотехнологий и штаммов микроорганизмов (г. Киев), работала в учреждении около 20 лет. Накануне инцидента она была уволена – руководство не продлило контракт с сотрудницей. После этого она начала работать в компании по производству вакцин.

Как передает "Сегодня", подозреваемая в громком преступлении была заведующей сектором по культивированию вирусов. Опасные флаконы она вынесла из института и хранила в своем холодильнике.

"Эта женщина – пенсионного возраста, у нее заканчивался контракт. Руководство института не планировало продлевать его, о чем ей было сообщено", – рассказала заместитель директора института по научным вопросам Зинаида Клестова.

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Она признала, что о пропаже вирусов ученым стало известно только тогда, когда в учреждение пришли правоохранители и сотрудники СБУ. Они сообщили, что дома у экс-работницы института нашли флаконы с этикетками ГНКИБШМ.

"Как она попала в поле зрения силовиков – это тайна следствия... Она совершила это или из мести за то, что не продлили с ней контракт, или по заказу каких-либо заинтересованных людей. Все это выяснит следствие", – указала Клестова.

В институте работает система видеонаблюдения и вневедомственная охрана, но ничего подозрительного за бывшей работницей замечено не было. Вирусы, которые хранятся в маленьких флакончиках, можно было легко спрятать, отметила Клестова.

"Сейчас система охраны ужесточена и все сделано для того, чтобы подобное не повторилось", – утверждают в учреждении.

Известно, что после увольнения подозреваемая нашла новую работу – в фирме, которая занимается изготовлением вакцин.

Институт сотрудничает с несколькими производителями иммунобиологических препаратов, поставляя им "сырье" для вакцин – вирусы. В компаниях размножают полученные штаммы и делают вакцины, а далее институт должен проконтролировать продукцию.

Украдены были образцы ньюкаслской болезни птиц (псевдочумы птиц) – она считается особо опасной и заразной.

"Попадая в птицехозяйство, этот вирус передается очень быстро, начинается быстрый падеж птиц", – пояснили в ГНКИБШМ.

В институте, как известно, создана национальная коллекция микроорганизмов для ветеринарной медицины.

"Коллекция является объектом, который представляет национальное достояние Украины. В ней – 793 наименования штаммов микроорганизмов и культур клеток. Из них – 214 наименований штаммов вирусов. Наш институт уникален для Украины, поскольку он единственный, кто контролирует все иммунобиологические препараты, вакцины, которые вырабатываются на основе штаммов вирусов, бактерий, грибов", – пояснила Клестова.

Напомним: по данным прокуратуры, экс-работнице института предъявлено подозрение, ей грозит до 5 лет тюрьмы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в киевском метрополитене ученые обнаружили большое количество разнообразных бактерий и вирусов. Масштабное исследование микроорганизмов столичной подземки провели специалисты Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины.