Кличко – в суде по делу Майдана: протестующие не стреляли по беркутовцам

В Святошинском районном суде столицы мэр Киева Виталий Кличко дал показания по делу, которое касается расстрелов митингующих на Майдане Незалежности в 2014 году.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, градоначальника вызвали на судебное заседание по требованию защитников бывших "беркутовцев", которых обвиняют в убийствах активистов Революции Достоинства.

Кличко рассказал о событиях, в которых принимал участие как народный депутат и один из лидеров Майдана.

"О начале акций после неподписания Виктором Януковичем Соглашения об ассоциации с ЕС, о реакции на избиение студентов в ночь на 30 ноября, о штурме силовиками Дома профсоюзов и переговоры лидеров Майдана с руководством государства. А также о трагических событиях – расстрелы активистов Майдана на улице Институтской 18 и 20 февраля 2014", – уточнили в пресс-службе.

В КГГА отметили, что мэр Киева опроверг предположение адвокатов экс-сотрудников расформированного подразделения милиции "Беркут", что митингующие якобы применили против правоохранителей огнестрельное оружие.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Окружной административный суд Киева принял решение об удалении из реестра люстрированных чиновника Николая Чинчина, который во время Майдана в 2013-2014 годах возглавлял Главное следственное управления Министерства внутренних дел.