Киевский школьник, порезавший брата и тетку, рассказал об унижениях и издевательствах в семье

Подросток из Киевской области, который в марте напал с ножом на своих родных, признался почему решился на такой поступок.

Об этом рассказали в сюжете ТСН. Пока следствие продолжается, 15-летнего парня приняла к себе семья его одноклассника.

В марте парень напал с ножом на свою тетю, в доме которой проживал, и 4-летнего двоюродного брата. Их госпитализировали в тяжелом состоянии и спасли. Школьника сначала доставили в СИЗО, а затем суд отпустил его под домашний арест в новую семью.

"Полгода назад я совершил преступление и сейчас расскажу почему", – написал в соцсети парень.

По его словам всю жизнь над ним издевалась тетка и мать.

"Меня били, меня унижали, меня морили голодом. Выгоняли из дома. Когда я подходил к холодильнику, меня спрашивали: кто тебе разрешал есть? Меня убеждали, что я больной, аутист. На самом деле я таковым не был", – написал подросток.

Слова ребенка подтвердила и бывшая домработница семьи.

"С ребенком не разговаривали. Как пса – выгуливали, кормили. И все. Никаких занятий. Никакого внимания. Кричала на него, называла идиотом, придурком," у тебя руки не из того места", – рассказала женщина.

А вот мать подростка отрицает все обвинения.

"Я плачу за школы, нанимаю нянь, водителей и бью его? И не кормлю его? Он человек с особенностями развития. То, что они говорят, что он здоров – не натянешь ни на что", – заявила мать.

То, что произошло весной, она назвала спланированным покушением на убийство из-за имущественного конфликта – якобы подростка подговорил муж его тети.

Сам парень говорит, что готов ответить за содеянное, но не хочет в психдиспансер, как того якобы требуют родные.

"Я готов понести наказание, но если я готов, пусть мать с теткой тоже понесут наказание", – сказал парень.

В эту историю уже вмешались уполномоченные по правам человека. После обращения журналистов 16 октября в полицию прибыл детский омбудсмен Николай Кулеба. На судебные заседания теперь будет появляться и представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом 14-летний школьник с ножом и топором набросился на свою тетку и 4-летнего двоюродного брата. После этого парень выбежал из дому и побежал к матери дяди.