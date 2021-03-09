Киевлянка устроила нарколабораторию у себя в квартире. Фото

Василий Михальчук
Василий Михальчук
Криминал
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Киевлянка устроила нарколабораторию у себя в квартире. Фото

В Киеве правоохранители задержали жительницу Троещины, которая устроила в своей квартире наркопритон.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполциии Киева.

37-летння киевлянка оборудовала в квартире лабораторию по изготовлению амфетамина и наркотического прекурсора.

О том, что женщина занимается изготовлением наркотических веществ полиции, сообщили ее соседи. "Во время санкционированного обыска мы обнаружили в одной из комнат посуду, весы, стеклянные колбы и другие компоненты для изготовления наркотических средств. Также на месте было изъято порошкообразное вещество белого цвета, похожее на амфетамин и метадон весом около 30 граммов, которую женщина изготовила самостоятельно. Все вещественные доказательства направлены на экспертное исследование",–рассказал следователь Деснянского управления полиции Владимир Яремчук.

Женщина изготовляла наркотики сама
"Арсенал" для производства наркотических веществ

Злоумышленнице грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бучанском районе Киевской области 29-летняя женщина во время внезапно вспыхнувшей ссоры задушила собственную мать.

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