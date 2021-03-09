Киевлянка устроила нарколабораторию у себя в квартире. Фото

В Киеве правоохранители задержали жительницу Троещины, которая устроила в своей квартире наркопритон.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполциии Киева.

37-летння киевлянка оборудовала в квартире лабораторию по изготовлению амфетамина и наркотического прекурсора.

О том, что женщина занимается изготовлением наркотических веществ полиции, сообщили ее соседи. "Во время санкционированного обыска мы обнаружили в одной из комнат посуду, весы, стеклянные колбы и другие компоненты для изготовления наркотических средств. Также на месте было изъято порошкообразное вещество белого цвета, похожее на амфетамин и метадон весом около 30 граммов, которую женщина изготовила самостоятельно. Все вещественные доказательства направлены на экспертное исследование",–рассказал следователь Деснянского управления полиции Владимир Яремчук.

Злоумышленнице грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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