Киевлянка спасла мужчину, которого отравили и бросили в снег умирать: история простого подвига

Женщиной, которая нашла в Голосеевском районе Киева человека в критическом состоянии и сделала все для его спасения, оказалась 38-летняя мама двух детей Марина Линник. Мужчина провел всю ночь без сознания в снегу. Если бы не вовремя оказанная помощь, он мог умереть – как и его друг, также отравленный таксистом.

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40-летний мужчина вместе со своим 52-летним коллегой встретились в ресторане на Подоле. Хорошо отдохнули, а затем вышли из заведения и сели в припаркованный у входа черный Audi Q5.

В автомобиле таксист угостил выпивших пассажиров кофе, в который было подмешано психотропное вещество. По ранее озвученной информации, водитель забрал у мужчин ценные вещи.

Одного пассажира около 9 часов утра в Голосеевском районе нашла Марина Линник. Он провел всю ночь на улице, был уже в тяжелом состоянии. Второго мужчину обнаружили уже на следующий день – замерз в снегу...

В тот день Марина Линник отвезла своих детей в садик и школу, и возвращалась домой. Так как на Столичном шоссе была пробка из-за снегопада, женщина поехала объездной дорогой, грунтовой.

"В один момент на обочине я увидела человека на коленях с поднятыми руками. Сначала испугалась: остановила авто, закрылась в нем и позвонила мужу. Объяснила ситуацию и попросила срочно приехать. Ну не могла же бросить человека – я уже увидела, что у него разбита голова и руки в крови", – рассказала Марина.

Женщина осмотрелась – поблизости никого не было, открыла дверь и стала разговаривать с мужчиной.

"Он еле-еле разговаривал, путался в словах, весь в крови и руки обморожены. Не был пьяным, но глаза очень странные. Я поняла, что человек попал в беду, мне же никакого вреда не причинит. И тогда я вышла на улицу", – объяснила женщина.

По словам женщины, она сразу же позвонила в скорую и сказала, что замерзает человек. В этот момент увидела, что едет соседка (тоже Марина) за своим работником и остановила ее. Соседка сразу же отправилась за горячей водой.

"В это время приехал мой муж и мы стали греть Диму (пострадавшего – Ред.), развели рядом костер. Соседка приехала со своих работником, привезла шапку, одеяла и стала отпаивать человека теплой водой", – поделилась Марина Линник.

Женщина говорит, что они выполняли все рекомендации диспетчеров "103", с которыми постоянно были на связи. Дело в том, что из-за дорожного коллапса в Киеве скорая помощь приехала примерно через полтора часа.

"Утром город стоял из-за снегопада, а скорая застряла в пробке на ул. Академика Заболотного. Но диспетчеры – большие молодцы, рассказали, как помочь пострадавшему мужчине", – объяснила Марина Линник.

Марина говорит, что человек периодически отключался, плохо помнил, что произошло накануне. Но сказал, что живет на Позняках и смог назвать номер телефона жены. После того, как ей дозвонились, она обратилась к друзьям мужа и те смогли быстро приехать.

"Жена Дмитрия мне потом перезвонила и мы поговорили. Она поехала сразу в больницу, куда на скорой уже везли ее мужа. Он был в плохом состоянии, сначала даже не узнал жену. Жалко, что так все произошло на ровном месте..." – рассказала киевлянка.

Больше всего, говорит Марина, ее мучает то, что она не смогла найти второго пассажира такси. И, возможно, спасти.

"Информация о втором человеке, который мог пострадать, была обрывочной, но я все равно решила проверить. Так как живу неподалеку, то взяла собаку и вернулась на место, где перед этим нашла Дмитрия. Походила вокруг, посмотрела, но никого не увидела. Все было засыпано снегом. А спустя сутки стало известно, что его нашли совсем рядом, уже замершим", – рассказала Марина.

Женщина очень просила не называть ее героиней или спасительницей, так как любой нормальный человек на ее месте сделал бы то же самое. К тому же продержаться пострадавшему до приезда скорой помогала не только она, но и ее муж, и соседи, и подъехавшие друзья пострадавшего.

Однако и врачи, и полицейские рассказали журналистам OBOZREVATEL, что если бы женщина проехала мимо, человек бы с большой долей вероятности скончался. И то, что на счету Марины Линник есть спасенная жизнь – не подвергается сомнению.

Неравнодушие и отзывчивость – то, без чего нам никак нельзя. И если вы увидите лежащего на улице человека, не стоит отмахиваться: мол, выпивоха. Каждый из нас может оказаться в смертельно опасной ситуации.