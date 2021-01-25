Киевлянка нашла жертву на сайте знакомств, а затем ограбила и едва не убила

В Дарницком районе Киева правоохранители задержали девушку, которая добавила психотропное вещество в алкоголь нового знакомого. Когда мужчина уснул, преступница обчистила свою жертву.

Как стало известно OBOZREVATEL из информированных источников, девушка нашла жертву на сайте знакомств BADOO. Пара встретилась в квартире на проспекте Бажана (Позняки), которую на сутки арендовал мужчина.

Во время застолья девушка добавила в алкоголь психотроп, после которого ее новый знакомый практически сразу почувствовал слабость и заснул. Мужчина пришел в себя около 4 утра и увидел, что девушки в квартире уже нет. Также исчезли его 20 тысяч гривен и планшет.

Как рассказал источник OBOZREVATEL, девушка представлялась вымышленным именем и возможно, что пострадавший мужчина не первая ее жертва.

Подозреваемая уже задержана. Выяснилось, что она ранее уже была осуждена по ч.1 ст.190 (мошенничество) и ч.1 ст.185 (кража) Уголовного Кодекса Украины. Расследование продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в разных регионах Украины участились случаи использования преступниками психотропных веществ. Жертвам подмешивают в напитки опасные препараты, а затем забирают деньги и ценные вещи. Есть и смертельные случаи.