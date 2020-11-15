Киевлянин зарезал тещу во время конфликта

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Криминал
2,6 т.

  • Преступление произошло в ночь на 15 ноября

  • Врачи лишь констатировали смерть женщины

  • Жертве было 62 года

В Киеве зять зарезал тещу

В Дарницком районе Киева мужчина зарезал мать жены во время ссоры в семье.

Кровавый инцидент произошел в ночь на 15 ноября по улице Заречной. Об этом сообщается на Facebook-странице "Вартові Еспресо".

Предварительно, между зятем и тещей сначала возник словесный конфликт. Во время него мужчина схватил нож и нанес смертельные раны 62-летней женщине.

Отмечается, что медики, приехавшие на вызов, лишь констатировали смерть жертвы.

Обстоятельства трагедии в столице должно установить следствие.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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