Киевлянин зарезал тещу во время конфликта
Преступление произошло в ночь на 15 ноября
Врачи лишь констатировали смерть женщины
Жертве было 62 года
В Дарницком районе Киева мужчина зарезал мать жены во время ссоры в семье.
Кровавый инцидент произошел в ночь на 15 ноября по улице Заречной. Об этом сообщается на Facebook-странице "Вартові Еспресо".
Предварительно, между зятем и тещей сначала возник словесный конфликт. Во время него мужчина схватил нож и нанес смертельные раны 62-летней женщине.
Отмечается, что медики, приехавшие на вызов, лишь констатировали смерть жертвы.
Обстоятельства трагедии в столице должно установить следствие.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Деснянском районе Киеве 10 ноября нашли тело мужчины со следами насильственной смерти.
Полиция задержала злоумышленника, который может быть причастен к убийству. Отмечалось, якобы преступление было совершено на почве ревности.