Киевлянин зарезал тещу во время конфликта

В Дарницком районе Киева мужчина зарезал мать жены во время ссоры в семье.

Кровавый инцидент произошел в ночь на 15 ноября по улице Заречной. Об этом сообщается на Facebook-странице "Вартові Еспресо".

Предварительно, между зятем и тещей сначала возник словесный конфликт. Во время него мужчина схватил нож и нанес смертельные раны 62-летней женщине.

Отмечается, что медики, приехавшие на вызов, лишь констатировали смерть жертвы.

Обстоятельства трагедии в столице должно установить следствие.

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