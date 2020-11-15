Киев накрыла лавина грабежей: женщин раздевают на улице и нападают на детей

В Киеве ежедневно происходит несколько нападений. Преступники грабят прохожих на улицах и проникают в квартиры. Большинство пострадавших – женщины, но впервые за долгое время грабитель напал и на ребенка.

Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

В Днепровском районе 12 ноября злоумышленник напал на 34-летнюю женщину. Как рассказал источник OBOZREVATEL, это случилось на бульваре Труда.

Преступник отобрал у жертвы iPhone и заставил снять пуховик, который тоже унес с собой.

Правоохранители оперативно задержали грабителя, им оказался 26-летний местный житель.

А в Подольском районе Киева мотоциклист на Jianshe Yamaha вырвал сумку у 46-летней женщины. Это произошло вечером 11 ноября на проспекте Правды. Утром правоохранители уже задержали подозреваемого в грабеже – это 37-летний киевлянин.

Также на улицах столицы орудует грабитель с короткоствольным оружием. Он подстерегает жертву, а затем требует отдать деньги и ценности, а одной из женщин он приказал раздеться. Уже произошло несколько нападений в Соломенском районе.

Рассчитывать на то, что уж детей-то никто грабить не будет, сейчас не приходится. Они – одна из самых легких жертв, но такие преступления происходят редко.

Правда, 11 ноября в Дарницком районе грабитель напал на ребенка – причем прямо возле школы. Мальчик лишился телефона Samsung Galaxy, а преступник в маске благополучно скрылся.

На этой неделе в Киеве также произошло несколько не менее циничных преступлений, связанных с проникновением в жилье.

Как рассказал источник OBOZREVATEL в правоохранительных органах, в Святошинском районе днем 10 ноября двое преступников подобрали ключи к замкам входной двери, проникли в квартиру и в присутствии хозяина забрали ювелирные изделия и валюту. Это случилось на по ул. Генерала Наумова.

А 9 ноября в Днепровском районе на ул. Николая Кибальчича преступница проникла в квартиру 85-летней женщины, напала на нее и отобрала 7 тысяч гривен.

Как уже рассказывал OBOZREVATEL, все чаще грабители во время уличных нападений используют медицинские маски, а это серьезно усложняет работу полицейских.

"Сейчас преступники по-полной используют ситуацию с COVID-19 в своих целях. Медицинской маской на лице на улице никого не удивишь. А если лицо преступника скрыто, то пострадавшему сложнее описать его приметы и, конечно же, в случае поимки – опознать. Да и найти труднее", – объяснил собеседник OBOZREVATEL в правоохранительных органах.

Возможно, ситуация в ближайшее время немного улучшится. На улицы столицы выходят дополнительные патрули.